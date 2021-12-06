Путин прибыл в Нью-Дели на переговоры с Премьер-министром Индии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом. Он встретится с Премьер-министром Индии Нарендой Моди, передает пресс-служба Кремля.

В ходе российско-индийских консультаций будут обсуждены планы на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии. Стороны также обменяются мнениями по поводу актуальных вопросов международной повестки.

Отмечается, что после обсуждений в расширенном составе с участием членов делегаций переговоры Путина и Моди продолжатся тет-а-тет в формате рабочего обеда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Министры обороны Индии и РФ заключили ряд соглашений по военному сотрудничеству.