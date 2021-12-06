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Ру Тат
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Политика
6 декабря 2021  15:51

Путин прибыл в Нью-Дели на переговоры с Премьер-министром Индии

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом. Он встретится с Премьер-министром Индии Нарендой Моди, передает пресс-служба Кремля.

 В ходе российско-индийских консультаций будут обсуждены планы на дальнейшее развитие  отношений особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии. Стороны также обменяются мнениями по поводу актуальных вопросов международной повестки.

Отмечается, что после обсуждений в расширенном составе с участием членов делегаций переговоры Путина и Моди продолжатся тет-а-тет в формате рабочего обеда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Министры обороны Индии и РФ заключили ряд соглашений по военному сотрудничеству. 

#Владимир Путин #Россия #индия #рабочая поездка #переговоры
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