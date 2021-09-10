Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

Главы правительств РФ и Республики Беларусь Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились о взаимной отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом они сообщили в совместном заявлении, передает РИА Новости.

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», — говорится в заявлении премьер-министров России и Беларуси.

Предусматривается также «гармонизация использования электронных документов и электронной подписи и предоставление государственных услуг в электронной форме».

9 сентября российский лидер встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в московском Кремле. Главы дружественных государств обсудили тему Афганистана, ситуации на границе Беларуси с Литвой, создание единой оборонной политики и совместные учения «Запад-2021», которые начались на 14 полигонах двух стран.

10 сентября Президент РФ Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Беларуси, о чем сообщало «Татар-информ».