Путин заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ России и Беларуси

На переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — отметил Путин по итогам переговоров с Лукашенко.

По его словам, на протяжении нескольких лет велась работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью.

«Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики», — пояснил глава российского государства.