Россия и Белиз договорились об отмене виз

Российская Федерация и центральноамериканское государство Белиз подписали межправительственное соглашение об отмене виз для взаимных поездок граждан двух стран, сообщает ТАСС.

Подписи под документом поставили министры иностранных дел двух государств — Сергей Лавров и Имон Кортни. Церемония прошла в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Прежде российская сторона не раз заявляла, что МИД продолжает переговоры со странами Латинской Америки о взаимной отмене визовых ограничений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанцы вновь смогут получать краткосрочные визы в Ирландию.