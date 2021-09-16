Казанцы вновь смогут получать краткосрочные визы в Ирландию

Визовые центры Ирландии возобновили прием документов на получение краткосрочных виз в 11 городах России, включая столицу Республики Татарстан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Помимо Казани получить разрешение на въезд в страну можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове.

Заявителям выдают краткосрочную визу категории С, которая дает возможность посетить Ирландию с целью туризма.

Отмечается, что также разрешается въезд с целью изучения английского языка. Подача документов осуществляется по предварительной записи.

До пандемии коронавируса тур в Ирландию, как правило, комбинировали с Великобританией, поэтому большинство россиян посещало страну по британской визе. Сейчас въезд по ней не осуществляется.

В Ассоциация туроператоров сомневаются, будет ли Ирландия востребована в России как самостоятельное направление. На территории страны на сегодняшний день не признаны российские вакцины. По приезде туристы отправляются на двухнедельный карантин. Через пять дней изоляции после получения отрицательного ПЦР-теста его срок может сокращаться.