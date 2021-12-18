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Политика
18 декабря 2021  15:02

Россия и Беларусь провели совместный патруль воздушных границ

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Бомбардировщики российской и белорусской авиации провели совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщает РИА Новости. 

«Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства... осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России», — рассказало Минобороны Республики Беларусь в своем Telegram-канале. 

Ранее ведомство отмечало, что решение о наращивании числа дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и ВКС РФ было принято из-за частых полетов иностранных воздушных суден вблизи границы Беларуси.

Для недопущения нарушения государственных границ Союзного государства в воздушном пространстве организовываются регулярные совместные патрули.

Ранее Россия официально вышла из Договора по открытому небу. 

#россия и беларусь #Союзное государство #воздушный патруль
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