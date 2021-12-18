Россия вышла из Договора по открытому небу

Москва приняла решение о выходе из Договора по отрытому небу после того, как европейские союзники США отказались дать России гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией страны, не будет передаваться Вашингтону. Об этом сообщает РИА Новости.

Сами США ранее также вышли из этого Договора.

Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он с 2002 года и позволяет странам-участницам официально собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками были 34 государства.

Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией, еще не приняла решение о дальнейшем самостоятельном участии в этом договоре. Минск отметил, что это решение сперва детально обдумают и проанализируют и примут после консультаций с Москвой.