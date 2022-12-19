Россия и Беларусь планируют создать единое оборонное пространство

На переговорах с главы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства. Кроме того, они рассмотрели вопросы обеспечения безопасности Союзного государства и обсудили создание единого газового рынка.

«Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства, и обеспечение безопасности Союзного государства, а также сотрудничество в рамках Организации договора о коллективной безопасности с учетом того, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Белоруссии», – сказал Путин на пресс-коференции по итогам переговоров.

Также Путин и Лукашенко договорились продолжать практику совместных военных учений.

Кроме того, принято решение доработать программу по созданию единого рынка газа. Напомним, на прошлой неделе Лукашенко пожаловался, что все сроки реализации проекта нарушены, а также призвал сделать цены на энергоносители одинаковыми для двух стран.