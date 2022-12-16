Лукашенко: Это даже не претензия к России, а пожелание – равные цены на энергоносители

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проблемах в формировании объединенного рынка газа с Россией. По его словам, предусмотренный в рамках создания рынка сроки сорваны, а мероприятия – не реализованы.

«Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» – приводит его слова БелТА.

Приоритетную значимость в этой работе играет не столько цена на энергоресурсы, сколько равные условия для стран, подчеркнул Лукашенко. «Я думаю, что у нас одно пожелание (даже не претензия, а пожелание) к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования», – отметил Президент республики, добавив, что цены на газ и нефть не должны быть «заоблачными».

«Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное – чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в прошлом году Правительство РФ опубликовало информацию обо всех 28 союзных программах по интеграции России и Беларуси. В числе прочего отмечалось, что к июлю этого года государства должны решить, как будет работать объединенный газовый рынок двух стран.

