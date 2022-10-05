Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке «Северного потока – 2»

Россия может поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток — 2». Об этом сказал вице-премьер Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, прошедшей в Вене. Об этом передает РИА Новости.

«Да, конечно, возможна [поставка]», — сообщил журналистам вице-премьер РФ.

Напомним, 26 сентября на двух российских газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки голубого топлива. Компания-оператор NordStream AG заявила, что авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее американский историк исследователь Эрик Цуэссе заявил, что газопроводы взорвали США.