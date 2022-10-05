Американский исследователь: Взорвав «Северные потоки» США ударили по Евросоюзу

Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали США, заявил американский историк исследователь Эрик Цуэссе. При этом, по его мнению, в первую очередь своими действиями штаты нанесли ущерб странам Евросоюза.

«Тот факт, что правительство США взорвало “Северные потоки”, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их “дипломатическими” путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — приводит РИА Новости слова специалиста из его интервью телеканалу Haber 7.

Историк считает, что теперь европейские страны будут платить самые высокие в мире цены за энергию, так как именно российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности.

Напомним, в конце сентября на газопроводах обнаружили четыре утечки газа и зафиксировали два мощных подземных взрыва. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и сообщила, что сроки ремонта оценить невозможно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что это диверсии западных стран, которые «фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергической инфраструктуры».