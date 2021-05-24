Псаки: Мы пока не можем сказать, когда состоится встреча Путина и Байдена

Вашингтон пока не готов озвучить сроки и место проведения саммита Президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Однако разговор советников по нацбезопаноссти США и РФ Джейка Салливана и Николая Патрушева стал важным этапом в подготовке к этому событию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его (российским) коллегой, и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить. Продолжаем работать над этим», — заявила она на брифинге.

По словам пресс-секретаря Белого Дома, Москва и Вашингтон продолжают контактировать по вопросам проведения мероприятия.

Ранее журналист телекомпании NBC Джефф Беннетт, ссылаясь на источники в администрации США, заявил, что встреча Путина и Байдена, вероятнее всего, пройдет в Женеве.