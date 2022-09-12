Россия договорилась с ООН о продвижении своих продуктов и удобрений на мировые рынки

Приоритетной задачей для России и ООН является обеспечение продовольственной безопасности в мире. В связи с ростом цен на продукты и удобрения над развивающимися и наименее развитыми странами нависла угроза голода, отмечается в меморандуме о взаимопонимании, подписанном МИД РФ и Секретариатом организации.

Россия готова помочь в обеспечении стабильности на мировых продовольственных рынках, а также облегчить доступ к сельхозпродукции для наиболее нуждающихся государств.

«Российская Федерация продолжит коммерческие поставки продовольствия и удобрений в страны, нуждающиеся в этой продукции. Российская Федерация будет информировать Секретариат о препятствиях для поставок на мировые рынки продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства (в том числе аммиак), поступающих из Российской Федерации», — отмечается в первом пункте меморандума.

В частности, РФ посодействует беспрепятственному вывозу продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов в Черном море, находящихся под контролем Украины.

В документе подчеркивается, что Россия признает важнейшую роль системы ООН в разработке и координации мер для борьбы с данной проблемой. Тот же, в свою очередь, будет содействовать беспрепятственному вывозу продовольствия на мировые рынки и решать проблемы с финансированием, логистикой и страхованием.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что большая часть продукции, отправленной из украинских портов, не попала в нуждающиеся страны, а осела в Европе.