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До 2027 года в России планируется произвести почти 250 судов
В России планируется произвести порядка 250 судов до 2027 года, более половины из них – крупнотонанажные, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
«Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей», – цитирует главу государства сайт Кремля.
Напомним, ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов на полях KazanForum-2023 поделился с «Татар-информом» планами построить сухогрузы и баржи для международного транспортного коридора «Север — Юг».
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