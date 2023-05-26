До 2027 года в России планируется произвести почти 250 судов

В России планируется произвести порядка 250 судов до 2027 года, более половины из них – крупнотонанажные, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

«Нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но и, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей», – цитирует главу государства сайт Кремля.

Напомним, ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов на полях KazanForum-2023 поделился с «Татар-информом» планами построить сухогрузы и баржи для международного транспортного коридора «Север — Юг».