Судостроительная корпорация РТ намерена построить сухогрузы и баржи для МТК «Север — Юг»

Татарстанская судостроительная корпорация «Ак Барс» готова построить сухогрузы, танкеры, разные типа барж, которые могут перевозить как сыпучие грузы, так и контейнеры. Компания проводит переговоры на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023», здесь же расположен ее выставочный стенд. Об этом «Татар-информу» на полях форума рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Упор мы делаем как на гражданские пассажирские суда, так и на гражданские суда для перевозки грузов. По логистике международный транспортный коридор „Север — Юг“ очень интересный, потому что не всё можно перевезти по сухопутью. Речной и морской транспорт является более дешевым, потому что не требует больших вложений в инфраструктуру. Мы подтвердили свою состоятельность и готовы строить», — поделился планами собеседник агентства.

Мистахов отметил, что корпорация также готова организовать производство с полным проектированием и строительством кораблей в других заинтересованных странах, а не только в России. Предложения на федеральном уровне ранее прозвучали в адрес Казахстана, Туркменистана и Азербайджана, которые имеют выход к Каспийскому морю.

«Если у них будет желание строить на их верфях, мы готовы там организовать производство. Проектирование, например, в России, строительство — там», — пояснил он.

На данный момент судостроительная корпорация «Ак Барс» представлена в трех регионах России: Татарстане, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Компания строит корабли и суда длиной от 30 до 300 метров водоизмещением от 100 до 200 тыс. тонн.

«Мы провели большую плодотворную работу с Кыргызстаном. Надеемся еще обсудить вопросы с Турцией, Ираном, Алжиром. Они проявляют большой интерес. Все утро прошло в переговорах», — рассказал об участии в форуме Ренат Мистахов.

Программа Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023» включает более 200 событий. Подробнее о программе читайте в материале «Татар-информа»: «Исламские финансы, интрига „Мисс Вселенной“ и битва шеф-поваров: каким будет KazanForum».