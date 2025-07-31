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Политика 31 июля 2025 11:08

«Россия будет идти своим путем»: Медведев ответил Трампу на высказывания об экономике РФ

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания Дональда Трампа, опубликованные в социальной сети Truth Social. В своем Телеграм-канале российский политик заявил, что столь бурная реакция Трампа говорит о том, что Россия находится на верном пути и будет продолжать следовать своей политике.

Медведев подчеркнул, что если его слова вызывают «нервную реакцию у столь грозного президента США», это лишь подтверждает правоту российской позиции.

Он также с иронией отнесся к заявлению Трампа о «мертвых экономиках» России и Индии, предложив ему вспомнить свои любимые фильмы о «ходячих мертвецах» и концепцию «мертвой руки» – системы автоматического ответного удара, которая, по мнению ряда экспертов, все еще может существовать в ядерной доктрине России.

Кроме того, Медведев напомнил, что Трамп ранее сам заблокировал работу своей социальной сети Truth в России.

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#Россия и США #Дмитрий Медведев #Дональд Трамп
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