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Политика 31 июля 2025 10:29

Дональд Трамп обвинил Медведева в «опасных высказываниях»

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Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сделанное в ответ на сокращение Трампом ранее установленного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев ранее обвинил Трампа в том, что он якобы ставит России ультиматумы и угрожает войной, включая, по его словам, угрозу «его собственной стране».

Трамп в ответном посте в социальной сети Truth Social заявил, что ему безразлично, какими будут отношения между Индией и Россией, и назвал экономику двух стран «мертвой». По его словам, Соединенные Штаты почти не ведут с Индией бизнес из-за высоких пошлин, а с Россией – из-за практически полного отсутствия экономических связей.

Также он назвал Дмитрия Медведева «неудачником» и посоветовал ему быть осторожнее в выражениях, напомнив, что тот давно не занимает пост Президента, хотя «все еще ведет себя так, будто управляет страной».

#Россия и США #Дональд Трамп #Дмитрий Медведев
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