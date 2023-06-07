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Россия бесплатно отправит 34 тысячи тонн удобрений в Нигерию
Россия бесплатно поставит 34 тысячи тонн удобрений в Нигерию, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ранее 20 тысяч тонн удобрений из России уже было поставлено в Малави и еще 34 тысячи тонн – в Кению. Об этом сообщает ТАСС.
«Американцы, европейцы и украинцы продолжают блокировать российские поставки зерновых и удобрений, откровенно спекулируя на росте цен, физическом дефиците этих ключевых товаров на мировых рынках», — напомнила дипломат.
В прошлом году Москва предложила на безвозмездной основе обеспечить бедные страны российскими удобрениями, 262 тонны которых заблокировали в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Для этого власти страны решили обратиться к ООН. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу.
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