Россия бесплатно отправит 34 тысячи тонн удобрений в Нигерию

Россия бесплатно поставит 34 тысячи тонн удобрений в Нигерию, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ранее 20 тысяч тонн удобрений из России уже было поставлено в Малави и еще 34 тысячи тонн – в Кению. Об этом сообщает ТАСС.

«Американцы, европейцы и украинцы продолжают блокировать российские поставки зерновых и удобрений, откровенно спекулируя на росте цен, физическом дефиците этих ключевых товаров на мировых рынках», — напомнила дипломат.

В прошлом году Москва предложила на безвозмездной основе обеспечить бедные страны российскими удобрениями, 262 тонны которых заблокировали в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Для этого власти страны решили обратиться к ООН. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу.