Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Палестине

Однокомпонентная российская вакцина против коронавируса под названием «Спутник Лайт» зарегистрирована Министерством здравоохранения Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Ее эффективность составляет 79,4% начиная с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности произведен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой вакцинации (по любой причине) в период с 5 декабря 2020-го по 15 апреля 2021 года.

Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в фонде.

Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Палестине еще в январе 2021 года. Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о наличии в России трех надежных вакцин от коронавируса. Это «Спутник V» («ГамКовидВак») от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» был зарегистрирован позднее.