Российского гимнаста дисквалифицировали на год за букву Z на форме

Российский гимнаст Иван Куляк дисквалифицирован на год решением фонда гимнастической этики (GEF) за выход на церемонию вручения медалей за соревнования по спортивной гимнастике с буквой Z на груди.

«Российский гимнаст Иван Куляк наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) за нарушение правил FIG, а именно – за выход с буквой Z во время чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе в марте 2022 года», – говорится в заявлении организации.

Напомним, это произошло в марте на этапе Кубка мира в Катаре после соревнований на параллельных брусьях. Россиянин завоевал бронзовую медаль.

Стоит отметить, что результат россиянина на этапе Кубка мира аннулирован. Также он обязан вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков.

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