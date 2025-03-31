Российского актера Марка Эйдельштейна внесли в базу «Миротворца»

Российский актер Марк Эйдельштейн, который исполнил роль в получившем «Оскар» фильме «Анора», теперь числится в базе данных скандального украинского ресурса «Миротворец», передает РИА Новости.

Согласно информации, опубликованной на сайте, причиной внесения в базу послужили обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «за незаконную коммерческую деятельность в… Крыму».

Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Он стал широко известен благодаря участию в сериале «Монастырь», научно-фантастическом фильме «Сто лет тому вперед» и в оскароносном фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Участие в «Аноре» сделало Эйдельштейна частым гостем на церемониях вручения престижных кинопремий, включая «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».