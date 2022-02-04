Российское ТВ показало проход украинской сборной на церемонии открытия ОИ-2022

Телеканал «Россия-1» показал в прямом эфире проход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиды в Пекине. Украинские атлеты прошли по стадиону в столице Китая с национальным флагом своей страны.

«Сборная Украины — прекрасная команда, замечательные спортсмены, которым мы искренне желаем удачи. У меня много друзей в украинской команде. Я знаю огромное количество украинских болельщиков. Желаем удачи Украине. Но уже есть потери — Елена Билосюк (Пидгрушная) заболела коронавирусом, и мы желаем ей выздоровления. Тренер сборной захворал», — сказал в эфире телеканала комментатор Дмитрий Губерниев.

Напомним, что у Губерниева случился конфликт с журналистом из Украины, который комментатор уже оценил. «Он, кстати, не был похож на украинца. Западный парень, судя по акценту. Ощущение, что в дерьмо вляпался. В журналистской семье не без урода», - заявил Губерниев.

Отметим, что видео инцидента Губерниев опубликовал в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня в 15:00 в столице Китая стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 20 февраля.