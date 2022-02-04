Губерниев о конфликте с украинским журналистом: «Ощущение, что в дерьмо вляпался»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал свой конфликт с представителем украинского СМИ на Олимпийских играх в Пекине.

«Я проходил мимо и задел перегородочку. После чего сразу извинился. На меня набросились матерными словами. Я ему ответил. Сначала сказал, что он lucky loser, а потом, что фамилия его мудацкая, потому что кто так обзывается, тот так и называется.

Он, кстати, не был похож на украинца. Западный парень, судя по акценту. Ощущение, что в дерьмо вляпался. В журналистской семье не без урода. Возможно, он рассчитывал, что я тресну его по башке. Но я самый миролюбивый комментатор», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Отметим, что видео инцидента Губерниев опубликовал в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня в 15:00 в столице Китая пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 20 февраля.