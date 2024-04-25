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Российское посольство направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines
Посольство России направило ноту в турецкий МИД из-за частых отказов Turkish Airlines россиянам в перелетах через Турцию в страны Латинской Америки. В настощее время ведомство тщательно изучает ситуацию. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По информации, полученной Генеральным консульством России в Стамбуле, ситуация якобы связана нарушениями правил въезда, введенных в странах Латинской Америки. Поэтому авиакомпания, отказывая пассажирам, «руководствуется правилами ИКАО и правилами страны следования».
«Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов, — цитирует Захарову РИА Новости. — Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается».
Проблемы с транзитом россиян начались в конце февраля. Как рассказали сами пострадавшие, в качестве причин отказа им называли отсутствие багажа и «чистый» паспорт. Иногда же их не допускали на рейс без каких-либо объяснений.
По мнению заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, если говорить о Мексике, отказы могут быть связаны с давлением США на страну.
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