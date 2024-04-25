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МИД РФ: Россиян не пускают на рейсы Turkish Airlines из-за США
Россиян не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, идущие в Мексику, из-за США, которые давят на власть той страны. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — цитирует спикера ТАСС.
Рябков подчеркнул, что россияне сталкиваются с проблемами не только на рейсах Turkish Airlines в направлении Мексики. Аналогичные трудности с отправкой в ряд стран Латинской Америки. На данный момент в министерстве иностранных дел работают над этой темой, заверил он.
Представитель МИД подчеркнул, что вопросов такого рода очень много и все они требуют ускоренного решения. Здесь есть не только нарушения прав человека на свободное перемещение, но и вопросы готовности других государств проводить независимый курс по значимым для России сюжетам, пояснил Рябков.
Напомним, подобные инциденты стали часто случаться еще в конце февраля. Началось все с недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Латинскую Америку. В МИД Турции никак не объяснили посольству РФ причину таких действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также выразил уверенность в том, что эту проблему смогут решить благодаря дружественным отношениям Москвы с Анкарой.
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