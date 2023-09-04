Российско-китайский форум «РОСТКИ» планируют проводить в Казани регулярно

Инсаф Галиев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани 7–8 сентября впервые пройдет российско-китайский форум «РОСТКИ». Ожидается, что мероприятие станет ежегодным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Форум будет проходить в Казани впервые. Но мы уже сейчас понимаем, что он станет регулярным. Сейчас мы особо понимаем важность создания такой площадки для сотрудничества с китайскими партнерами. В следующем году этот форум однозначно состоится, предварительно даты проговариваются», – рассказал спикер.

По словам Галиева, на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. «Свыше 500 участников – представители Китая. Мы видим большой интерес к форуму со стороны федеральных органов власти, российских бизнесменов. Руководство республики большое внимание уделяет его подготовке», – отметил он.

Во время форума состоится около 50 сессий по различным направлениям. Во втором павильоне «Казань Экспо» будет организована выставка, участниками которой станут 45 компаний. Ее основная задача – представить инновационные возможности и потенциал Татарстана, а также компании, которые успешно работают в республике.

«На одной площадке мы объединим бизнесменов, промышленников, предпринимателей, госструктуры. Это будет конкретный позитивный пример по развитию сотрудничества. Будет предоставлена возможность тест-драйва на автомобилях. Площадка максимально будет учитывать интересы всех участников», – подчеркнул спикер.

Участники российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани будут обсуждать не только импорт, но и экспорт отечественных товаров, о чем сообщал «Татар-информ».