Минуллина рассказала, какую продукцию Татарстан может предложить Китаю

Участники российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани будут обсуждать не только импорт, но и экспорт отечественных товаров. Какую продукцию Татарстан сможет предложить партнерам из КНР, рассказала РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Однозначно мы можем поставлять туда продукты сельскохозяйственной переработки, продовольствие, определенные продукты нефтепереработки, готовую экспортоориентированную продукцию — такую, как вертолеты, самолеты, суда», — перечислила собеседница агентства.

Минуллина подчеркнула, что китайский рынок огромен и высококонкурентен. Тем не менее ряд российских производителей уже представляют свои продукты в КНР и «хорошо себя там чувствуют».

Бизнес-форум, напомним, пройдет в столице Татарстана 7-8 сентября на территории «Казань Экспо».