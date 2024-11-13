Российско-китайский форум «РОСТКИ» начнется с посадки деревьев в Казани

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II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» открывается сегодня, 13 ноября, с посадки деревьев. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге в Кабмине РТ.

«Мероприятия наши все будут открываться очень красивым событием. 13 ноября в городе Казань, в сквере им. Тукая, состоится торжественная посадка деревьев. Потому что форум называется "РОСТКИ", а зеленая экономика — это сегодняшний тренд», — сказала Минуллина.

В событии поучаствует делегация из Китайской Народной Республики.

II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет с 13 по 15 ноября. Основной площадкой станет «Казань ЭКСПО». Участниками станут более 10 тыс. человек.