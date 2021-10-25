Российских школьников не планируется переводить на дистант после нерабочих дней

Перевод школьников на дистанционное обучение после нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не планируется. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

Ранее общеобразовательным учреждениям разрешили вводить каникулы до 30 октября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России.

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом Президента с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», — сказал Кравцов.

При этом министр отметил, что ведомство не видит необходимости в изменении учебных планов, так как продолжительность школьных каникул не увеличивается.

Ранее, 20 октября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за ситуации с коронавирусом Covid-19.