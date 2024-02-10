Российским компаниям запретят размещать рекламу у иноагентов

В России планируют ввести запрет на рекламу на сайтах, в соцсетях и других площадках иноагентов. Он распространится как на отечественные компании, так и на граждан нашей страны, заявил в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, на необходимость этого шага указали сами россияне, которых возмущает реклама российских компаний на таких интернет-площадках. «Блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — уверен парламентарий.

По его словам, проект такого закона уже разрабатывается в Госдуме. С помощью него, заметил Володин, удастся лишить иноагентов всех источников доходов в нашей стране, а также наказать нарушивших запрет.

Напомним, что в конце января Госдума приняла закон, вводящий конфискацию имущества за фейки о Вооруженных силах России.