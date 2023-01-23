Российским компаниям поручат следить, чтобы их нефть не перепродавалась с потолком цен

Правительство РФ в скором времени примет постановление, запрещающее российским компаниям включать в экспортные контракты ссылки на введенный странами Запада потолок цен на нефть. При этом они должны будут сами следить, чтобы их контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти также не применяли ценовой максимум, пишет газета «Коммерсантъ».

Запрет на поставку нефти иностранным покупателям, которые присоединились к потолку цен на нефть, вступит в силу с 1 февраля по указу Президента РФ Владимира Путина. По словам источников издания, проект постановления готовило Минэнерго, в ближайшее время его согласуют в Правительстве.

По словам собеседников газеты, российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, помимо прочего будут обязаны «обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами» выполнения соответствующего запрета в случае дальнейшей перепродажи.

Если мониторинг выявит случаи наличия контрактов с предельной ценой, компании в течение пяти рабочих дней должны уведомить Федеральную таможенную службу и Минэнерго. Фактический контроль за соблюдением требований указа главы государства окажется возложен на ФТС.

В случае обнаружения нарушений таможенники будут запрещать транспортировку сырья, уведомив ОАО «РЖД» и «Транснефть». Запрет на экспорт будет действовать до устранения нарушений, однако штрафы или иные наказания пока не предусмотрены.

По мнению источника издания в отрасли, мониторинг иностранных покупателей может производиться, если иностранный трейдер «так или иначе подконтролен российской нефтяной компании».

Впрочем, по словам опрошенных «Ъ» экспертов, «на компании, по сути, возлагаются агентские функции по обеспечению требований указа» Президента, а механизм мониторинга соблюдения их иностранными покупателями не будет эффективным. Дело в том, что стороны контракта могут согласовать размер цены в пределах потолка цен, не обговаривая этот момент формально.