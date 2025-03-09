Автомобилистам рассказали, стоит ли менять резину на летнюю в марте

Автомобилистов, живущих в центре Европейской России, призвали не спешить менять зимнюю резину на летнюю. По словам экспертов отрасли, «переобувать» машину следует только тогда, когда среднесуточная температура стабильно установится на уровне +8..+10 градусов, пишут «Известия».

Аналитики уточнили, что с зимней резиной ничего не случится, если на ней немного еще ездить при «плюсовой» температуре, а вот если рано сменить покрышки, то водитель рискует попасть в ДТП.

По словам синоптиков, несмотря на раннее потепление, в конце второй и начале третьей декады марта не исключены похолодания. Ночью температура еще может опускаться ниже нуля, а днем местами возможны осадки в виде снега.

В Москве и Подмосковье, согласно прогнозу синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, среднесуточная температура может повыситься до +8…+10 градусов не раньше конца апреля.

Ранее синоптики прогнозировали, что средняя температура воздуха в марте по Татарстану ожидается -3,7 градуса, а в Казани – минус 2,8 градуса. Причем эти показатели на 0,5 градуса выше климатической нормы. Подробнее о погоде весной – в материале «Татар-информа».