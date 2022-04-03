Российский волейбол в эпоху санкций: Суперлига выдержала натиск, а Казань снова «гегемон»

На фоне главных командных видов спорта волейбол в России остается особняком. Если РПЛ, КХЛ и Единая лига понесли огромные потери, то Суперлига давления Запада почти не ощутила. Как в этих условиях Казань возвращает себе звание волейбольной столицы – читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Команда Алексея Вербова оказалась заложником ситуации и потеряла верный шанс впервые в своей истории выиграть Кубок ЕКВ. Но что поделаешь? Таковы нынешние реалии Фото: © Роман Кручинин / официальный сайт ВК «Зенит» zenit-kazan.com

Несмотря на массовый отток иностранцев, коснувшийся «Рубина», «Ак Барса» и УНИКСа, казанский «Зенит» продолжает дышать ровно. Да, команда Алексея Вербова оказалась заложником ситуации и потеряла верный шанс впервые в своей истории выиграть Кубок ЕКВ. Но что поделаешь? Таковы нынешние реалии. Россию лишают международных турниров повсюду, и тут исключением не мог оказаться и волейбол.

Досрочный вылет казанцев из розыгрыша второго по значимости европейского турнира оказался большим ударом. «Зенит» выиграл абсолютно все матчи Кубка ЕКВ, и сомнений в том, что команда взяла бы и трофей, не было никаких. Но вмешалась политика. Теперь казанцам приходится уповать лишь на Суперлигу. Благо дела с ней у подопечных Вербова обстоят не хуже, чем с выступлением в еврокубке.

«Команда просто на ходу, им нравится играть рядом друг с другом»

Казанский клуб в нынешнем сезоне набрал невероятный ход: 22 победы в 23 матчах Суперлиги и 31 победа подряд во всех турнирах. Единственное поражение в 46 играх этого сезона казанцы потерпели еще в ноябре. Тотальное доминирование.

Казанский клуб в нынешнем сезоне набрал невероятный ход: 22 победы в 23 матчах Суперлиги и 31 победа подряд во всех турнирах Фото: © Роман Кручинин / официальный сайт ВК «Зенит» zenit-kazan.com

Летом в Казани сработали на пять с плюсом, обновив не только форму и логотип, но и состав. Ключевыми же можно считать два перехода: «Зенит» пополнился одним из лучших связующих мира Майком Кристенсеном и самым результативным игроком прошлого сезона Дмитрием Волковым. Такого же мнения придерживается и бывший главный тренер казанского клуба Владимир Алекно.

«Состав поменялся. Пришли два ключевых игрока – Волков и Кристенсон. Это большой приток свежей крови. Поэтому и играет “Зенит” очень хорошо. На сегодняшний день Кристенсон – один из лучших в мире, и он это показывает. Мне не довелось с ним работать, но все говорят, что и как человек он хорош. Он держит в команде позитивную атмосферу. Волков также своей харизмой вносит огромный вклад», – сказал Алекно в беседе с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа».

Что касается атмосферы, то большую роль в создании благоприятного микроклимата в команде играет и новоиспеченный тренер Алексей Вербов.

Большую роль в создании благоприятного микроклимата в команде играет тренер Алексей Вербов Фото: © Роман Кручинин / официальный сайт ВК «Зенит» zenit-kazan.com

«Сегодня в волейболе удивить тренером кого-то сложно. Ничего нового там я не вижу. Может быть, волейбол стал более вариативным. Но это, думаю, заслуга и Вербова, и Кристенсона. Вербов также уделяет огромное внимание атмосфере в команде. Я вижу, что команда просто на ходу, им нравится играть рядом друг с другом. Я знаю, что Алексей уделяет этому огромное внимание и у него получается», – подчеркнул экс-тренер «Зенита».

Легионеры «Зенита» готовы доиграть сезон до конца

Но все же главной палочкой-выручалочкой для «Зенита» в это межсезонье стал именно Кристенсон. Американский связующий не только душа раздевалки, но и лидер на площадке. Он блестяще ведет игру команды, делая ее быстрее, а партнеры американца, как, например, поляк Бартош Беднож, рядом с ним в этом сезоне преобразились до неузнаваемости.

Иностранные волейболисты Суперлигу покидать не спешат, а Кристенсон и Беднож вроде как даже собираются доиграть этот сезон до конца Фото: © Роман Кручинин / официальный сайт ВК «Зенит» zenit-kazan.com

В этой связи в очередной раз стоит напомнить, что иностранные волейболисты Суперлигу покидать не спешат, а Кристенсон и Беднож вроде как даже собираются доиграть этот сезон до конца. Удивляет, кстати, пример польского доигровщика, который, несмотря на огромное давление на Родине, продолжает работать в Казани.

Почему? Оба легионера чувствуют себя в «Зените» комфортно, учитывая, что спортивные успехи команды для них подкрепляются еще и финансовой составляющей. Получить аналогичные контракты в Европе прямо сейчас что Майке, что Бартошу будет затруднительно, так что их нахождение вопросов вызывать не должно. К тому же вряд ли тот же Кристенсон приезжал в Казань ради Кубка ЕКВ, которого «Зенит» очень обидно лишился. В этом плане возвращение волейбольной короны в столицу Татарстана еще в начале сезона выглядело для клуба задачей даже первостепенней, нежели победа в еврокубке.

Оба легионера чувствуют себя в «Зените» комфортно, учитывая, что спортивные успехи команды для них подкрепляются еще и финансовой составляющей Фото: © Роман Кручинин / официальный сайт ВК «Зенит» zenit-kazan.com

Как дела у конкурентов?

Стоит отметить, что в данный момент в чемпионате России по волейболу действует ограничение не более двух легионеров в команде. Существует данный лимит довольно давно, с 2014 года, и в волейболе им даже гордятся. В общем-то, есть за что, свои основные функции он выполняет качественно. В Россию в основном своем приезжают звезды: чемпионы мира, Европы, олимпийские чемпионы. А успехи российских сборных и клубов на международной арене говорят сами за себя.

Так что и ценность каждого легионера в таких условиях возрастает в разы. В этом можно убедиться на фоне все того же «Зенита». Клубы Суперлиги сумели сохранить иностранцев и фактически отстояли целостность внутреннего чемпионата. Понятно, что уехали украинские спортсмены, есть единичные случаи и с представителями других стран, но побег не носит массовый характер.

Пока единственным пострадавшим в Суперлиге является нижегородский АСК, который покинули два легионера Фото: © Роман Кручинин / официальный сайт ВК «Зенит» zenit-kazan.com

Пока единственным пострадавшим в Суперлиге является нижегородский АСК, который покинули хорватский диагональный Лео Андрич и латвийский связующий Денис Петровс. Предварительный контракт с «Белогорьем» на следующий сезон разорвал поляк Камиль Семенюк. Еще один инцидент произошел в женском волейболе. Калининградский «Локомотив» покинула польская диагональная Мальвина Смаржек. На этом пока все.

Так что конкуренты «Зенита» за золото, как и сам казанский клуб, продолжают оставаться в состоянии полной готовности. Правда, помогает им это пока не особо. Казанский клуб катком проезжает по соперникам, а в течение этого месяца одержал победы над тремя главными преследователями: «Локомотивом» из Новосибирска, московским «Динамо» и питерским «Зенитом».

«Вернуть корону? Сможет. Однозначно. Пока равных казанскому “Зениту” я не вижу. В команде игроки делают результат, тренер помогает. Если он им поможет немножко, они сами всё сделают», – подытожил Алекно.