Российский ученый ответил на критику нового учебника истории

С 1 сентября старшеклассники всей страны начнут изучать историю по новому учебнику. Пособие было создано путем объединения и доработки двух лучших программ. Над созданием учебника работали десятки профессионалов. В то же время нашлись те, кто подверг новый учебник критике. На нее в своей статье ответил член Научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

«Эта критика, естественно, не содержит сколько-нибудь аргументированного разбора тех или иных ошибочных (по их мнению) положений или указаний на ошибки в фактологии», — подчеркивает он. «Главная цель – воздействовать на эмоции широкой аудитории с целью формирования негативного отношения к учебнику», – подчеркивает ученый.

Общее обвинение в политизированности учебника связано с включением в него раздела, отражающего позицию России по расширению НАТО на восток, причинам обострения отношений России с США, обстоятельствам возникновения Гражданской войны на территории Украины и начала Специальной военной операции. При этом, тезис о «политизированности» распространяется на содержание всего учебника в целом, говорит автор статьи.

По мнению Никифорова, критики приводят политизированные и субъективные оценки тех фактов, которые излагаются в учебниках. В то время, как в новых пособиях материал дан таким образом, чтобы старшеклассники самостоятельно могли осмыслить исторические события. Цель учебника, отмечают авторы, – научить школьников думать, анализировать, делать выводы.

Кроме того, критики игнорируют наличие в учебнике методического аппарата: вопросов и заданий для самостоятельной работы, ссылок на дополнительные ресурсы и источники информации. «Именно эта составляющая учебника ответственна за решение задач по формированию познавательной самостоятельности школьников, выработке навыков критического мышления», — отмечает ученый.

Судя по всему, критики совершенно не представляет себе роль и место учебника в современной системе школьного образования (если не допустить, что это – сознательная демагогия в рамках избранной им общей стратегии), продолжает Никифоров.

Учебник создавался с учетом современных технологий (электронная версия, QR-коды, ведущие на архивы, документы, сайты музеев и органов власти, фильмы, книги). Он может использоваться не только для обучения в школе, но и для самообразования в любом возрасте.

Среди особенностей нового издания — уход от европоцентризма. В разделе учебника по мировой истории уделяется больше внимания странам Азии, а также Африки. Изучение истории России будет идти параллельно с всеобщей историей, что обеспечит более полное понимание глобальных исторических процессов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 сентября учащиеся в российских школах перейдут на новейший учебник истории. Президент России Владимир Путин инициировал размещение фото Крымского моста на обложке нового учебника.