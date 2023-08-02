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С 1 сентября в российских школах учащиеся перейдут на новейший учебник истории
Учебник новейшей истории успешно прошел апробацию и включен в федеральный перечень, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На совещании с членами Правительства, которое провел Президент РФ Владимир Путин, он сообщил, что с 1 сентября ученики одиннадцатых классов начнут изучать историю по новому изданию. Трансляцию совещания провела пресс-служба Кремля.
«С 1 сентября все одиннадцатиклассники, а это 650 тыс. школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории», – заявил министр.
Кравцов также отметил, что стоимость нового учебника на 20% меньше предыдущего варианта издания. Он подчеркнул, что в нем отражены все важнейшие события, связанные с присоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом спецоперации, а также детали вхождения в состав России новых регионов. Кроме того, в учебнике рассказывается о подвиге новых героев Отечества – участников спецоперации.
Ранее стало известно, что авторами нового учебного пособия стали помощник Президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, охватит период с 1945 года до начала 21 века. Информация о конфликте на Украине размещается в последней главе учебника, которая получила название «Россия сегодня. Специальная военная операция».
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