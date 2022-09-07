Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В 1/4 финала россиянин оказался сильнее австралийца Ника Кирьоса (25-й номер рейтинга ATP). Встреча длилась 3 часа 40 минут и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

На счету Кирьоса 31 подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%). У Карена – 30 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).

Стоит отметить, что в 1/2 финала турнира Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом (7-й номер рейтинга ATP), который в четвертьфинале одолел итальянца Маттео Берреттини — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

Ранее US Open на стадии 1/8 финала покинула также представительница России из Казани Вероника Кудерметова.