Кудерметова проиграла в четвертом круге US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из US Open на стадии четвертого круга, уступив в одиночном разряде представительнице Туниса Онс Жабер 0:2 (6:7, 4:6). Встреча продолжалась один час 33 минуты.

Это была четвертая личная встреча двух теннисисток, три предыдущие уроженка Казани Кудерметова выиграла, но сегодня в Нью-Йорке сильнее была Жабер. Отметим, что на данном турнире Жабер была посеяна пятой, Кудерметова — 18-й.

Ранее Кудерметова на турнире в Нью-Йорке далее первого круга не проходила, а ныне дошла до четвертого круга, 1\8 финала.

В парном разряде вместе с бельгийкой Элисе Мертенс Кудерметова выбыла из борьбы во втором круге открытого чемпионата США.