Российский теннисист Даниил Медведев лишится статуса первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет статус первой ракетки мира по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Медведев потерпел поражение от французского теннисиста Гаэля Монфиса со счётом 4:6, 6:3, 6:1 в 1/16 финала турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. После поражения российского теннисиста статус первой ракетки мира вновь вернется к сербу Новаку Джоковичу.

Стоит отметить, что сам Джокович пропускает турниры в Соединенных Штатах в Индиан-Уэллсе и Майами.

Напомним, ранее казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.