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Спорт
15 марта 2022  11:18
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе из-за отказа соперницы

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова одержала победу в третьем круге и вышла в 1/8 финала женского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе. 

В 1/16 финала турнира WTA-1000 вторая ракетка России Кудерметова обыграла 97 ракетку мира из Чехии Мари Боузкову со счетом 6:4, 2:0. Встреча завершилась досрочно из-за отказа чешки продолжить игру по причине травмы. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

В следующем раунде российская теннисистка сыграет с еще одной представительнице  Чехии Маркетой Вондроушовой – 30 место в рейтинге WTA. Встреча состоится 16 марта в 06:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что уроженка Казани Кудерметова занимает 24 место в мировом рейтинге WTA.

#вероника кудерметова #теннис
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