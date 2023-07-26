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Российский Су-34 поразил подразделения ВСУ на Купянском направлении
Российский истребитель- бомбардировщик Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Об этом пишет РИА Новости.
«На купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», — указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что российский «Аллигатор» уничтожил бронетранспортер ВСУ на Запорожском направлении.
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