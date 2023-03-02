Российский самолет А-50 совершил плановый облет границы Беларуси

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России совершил облет госграницы Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

«Самолет ДРЛО А-50 выполняет задачи боевого дежурства. А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, министерство опубликовало в своем телеграм-канале фрагмент репортажа телеканала «Беларусь-1», на котором показан вылет А-50 с аэродрома Мачулищи под Минском.

«Тот самый "сгоревший и разобранный на части" суперлайнер на боевом дежурстве выполняет задачи по патрулированию рубежей нашей страны», – сказано в подписи к видео.

Напомним, накануне в некоторых белорусских и российских онлайн-СМИ появилась информация о якобы повреждении А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. В опровержении этих слов на белорусском канале показали кадры с исправным российским самолетом А-50.