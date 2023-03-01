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На белорусском канале показали кадры с исправным российским самолетом А-50
На белорусском телевидении показали кадры с исправным самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Об этом сообщает ТАСС.
«Вот вам А-50! Прямо в Мачулищах! Живой и здоровый!» – говорилось в анонсе программы на канале «Беларусь-1».
Ранее в белорусских и российских интернет-СМИ появилась информация о том, что А-50 на аэродроме Мачулищи был поврежден. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не комментирует сообщения об «атаке» на аэродром под Минском в минувшие дни.
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