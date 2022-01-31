Российский призер Олимпиады-2018 не выступит на играх в Пекине из-за коронавируса

Скелетонисты олимпийской сборной России Никита Трегубов и Владислав Семенов не выступят на Олимпийских играх – 2022 в Пекине из-за коронавируса. Сообщается, что вместо них на игры поедут Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпийские игры. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин — но приехал в Москву, и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов», — сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина в интервью для «Матч ТВ».

Трегубов является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2018 года, а также многократным призёром чемпионатов мира и Европы.

Напомним, ранее стало известно, что хореограф группы Тутберидзе и глава Федерации фигурного катания сдали положительные ПЦР-тесты.