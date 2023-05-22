Российский посол предостерег США от «благословений» ударов ВСУ по Крыму

Удар ВСУ по Крыму для России равнозначен нападению на любой другой ее регион. И США стоит это осознавать, прежде чем «благословлять» Киев на подобные атаки. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Напомним, ранее помощник Президента США по нацбезопасности заявил, что не ставил для Киеву каких-либо ограничений на удары по украинской территории. Крым же, по его мнению, относится именно к этой категории.

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части „благословения“ киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты полностью отдавали себе отчет в ответных мерах со стороны России», — говорится в его комментарии.

Он добавил, что передача Украине истребителей F-16 в очередной раз докажет, что члены G7 полностью подчинены Вашингтону.

«Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по „доверенности“. Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными „добровольцами“», — отмечается в телеграм-канале посольства.