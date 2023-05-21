«Это не Россия, а Украина»: в США допустили удары ВСУ американским оружием по Крыму

Вашингтон не устанавливал киевскому режиму каких-либо ограничений по использованию американского оружия для ударов по Крыму. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Да, мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ», – ответил Салливан на вопрос, могут ли ВСУ использовать американские вооружения для ударов по Крыму.

Свое утверждение он пояснил следующим образом: «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым – это Украина».