Российский посол Гармонин изложил в МИД Швейцарии позицию России по референдумам

Посла России в Швейцарии Сергея Гармонина вызвали в швейцарский МИД, где врио начальника Управления стран Евразии Мирко Замбелли изложил подходы своей страны в связи с референдумами в ДЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Замбелли сослался на коммюнике Федерального совета Швейцарии от 23 и 30 сентября и «изложил известные подходы Берна в связи с прошедшими референдумами».

«В порядке реакции С. В. Гармонин подробно изложил собеседнику российскую позицию, озвученную в выступлении Президента России В. В. Путина на церемонии подписания соответствующих договоров 30 сентября», — рассказал в пресс-службе российского посольства в Берне.

Гармонин отметил, что «речь идет о реализации неотъемлемого права жителей данных регионов на самоопределение», закрепленное в Уставе ООН и декларации Генассамблеи ООН от 24 сентября 1970 года.

Швейцария ранее заявила о непризнании вступления в состав РФ четырех новых регионов и осудила этот шаг. Правительство страны призвало Москву вывести российские войска из этих регионов.

Ранее сообщалось, что по причине вступления в состав РФ четырех новых регионов российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии.