DPA: посла России Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за принятия новых регионов в состав страны
Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии по причине вступления в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает 2 октября агентство DPA.
По информации источника, посла ожидают в самое ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин внес четыре проекта Федеральных конституционных законов о включении новых регионов в РФ на рассмотрение в Госдуму.