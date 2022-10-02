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Ру Тат
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Официальная хроника
2 октября 2022  23:17

DPA: посла России Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за принятия новых регионов в состав страны

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Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии по причине вступления в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает 2 октября агентство DPA.

По информации источника, посла ожидают в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин внес четыре проекта Федеральных конституционных законов о включении новых регионов в РФ на рассмотрение в Госдуму.

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