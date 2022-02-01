Российский олимпиец рассказал об отношениях с украинскими коллегами

Золотой медалист Олимпиады – 2014 в Сочи в шорт-треке Семен Елистратов рассказал о том, как он общается с коллегой из Украины Олегом Гандеем во время подготовки к Олимпиаде – 2022 в Пекине.

По словам Елистратова, между спортсменами дружеские отношения и никаких проблем не возникает.

«С Олегом Гандеем я достаточно давно знаком, мы периодически тренируемся вместе. У нас очень близкие отношения, дружеские. Проблем в общении не возникает», – цитирует российского шорт-трекиста «РИА Новости Спорт».

«Олег всегда мне говорит: „Сэм, не обращай внимания, это политика“. Он много раз говорил, что мы братские народы, что у него есть родственники в России. Мне тоже кажется — может, я не прав, — что мы братские народы, у нас все-таки одна кровь». — заявил российский спортсмен.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, ранее оргкомитет Олимпиады — 2022 объявил о 24 случаях заражения коронавирусом.