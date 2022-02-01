Оргкомитет Олимпиады - 2022 в Пекине объявил о 24 случаях заражения коронавирусом

Власти Китая выявили 24 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших в Пекин на Олимпиаду – 2022. Об этом сообщает пресс-служба организационного комитета игр.

Как стало известно, в пекинский аэропорт прибыли 1438 человек, среди которых 379 спортсменов и представителей национальных команд. В результате ПЦР-тестирования было выявлено 24 случая коронавируса, среди которых 16 пришлись на спортсменов и представителей национальных команд.

Общее число заболевших в Олимпийском Пекине с 23 января составило уже 200 человек.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Напомним, ранее олимпийская сборная России по фигурному катанию прибыла на игры в Пекин. Все тесты фигуристов сборной дали отрицательный результат.