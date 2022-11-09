Российский МИД высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве

Министерство иностранных дел России высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве. Ноту вручили Чрезвычайному и Полномочному Послу республики в РФ Лилиану Дарию, которого вызвали в российский МИД.

«Данная мера является ответом на принятое 1 ноября сего года молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить „persona non grata“ сотрудника Посольства России в Молдавии», — объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

31 октября сообщалось, что Молдавия выдворяет одного из сотрудников российского посольства в Кишиневе. Причиной стало падение фрагментов ракеты на территории республики.